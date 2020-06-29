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Известный киберспортивный ведущий Redeye покинул киберспорт после обвинений в насилии

Известный киберспортивный ведущий Redeye покинул киберспорт после обвинений в насилии
Киберспорт / Другие игры 0

Известный киберспортивный комментатор и ведущий Пол Redeye Шалонер объявил об уходе из киберспорта из-за обвинений в жестоком обращении с сотрудниками и шантаже. Обвинения выдвинул комментатор по CS:GO Джеймс Бэнкс. Он утверждал, что агентство Code Red препятствовало публикации историй о Шалонере. А 28 июня во время судебного процесса стало известно, что Redeye обвиняется в насилии по отношению к жене и дочери.

«После обвинений, которые были выдвинуты в мой адрес, я решил уйти из киберспорта. Мог бы решить эти вопросы, но, когда в историю втянули моих детей, это стало больше, чем обычная атака. Дело стало жестоким и порочным. Суд признал меня невиновным. Придавать эти вещи огласке было несправедливо.

Не буду больше работать ведущим, не буду вести деятельность в сфере киберспорта. Кроме того, я написал заявление об уходе с поста управляющего директора Code Red", — сообщил Шалонер.

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