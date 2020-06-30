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Состав Natus Vincere по CS:GO вернулся на первое место рейтинга HLTV

Состав Natus Vincere по CS:GO вернулся на первое место рейтинга HLTV
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Украинский клуб Natus Vincere занял первое место в обновлённом рейтинге лучших коллективов мира по Counter-Strike: Global Offensive по версии зарубежного портала HLTV. Команда в новом рейтинге поднялась на три строчки, вернув себе лидерство. Клуб G2 Esports, находившийся на вершине в предыдущем рейтинге, опустился на третью позицию.

В начале марта CS-состав Natus Vincere впервые за четыре года вышел на первое место в мировом рейтинге, а в середине июня упал сразу на пять пунктов — с первой строчки на шестую.

28 июня украинский клуб победил на WePlay! Clutch Island, обыграв Team Spirit в финале 2:0. Турнир прошёл в онлайне с 16 по 28 июня, на котором было разыграно $ 50 тыс.

Рейтинг лучших команд мира по CS:GO от HLTV

1. Natus Vincere — 825 очков (+3 места по сравнению с прошлым рейтингом)
2. Vitality — 752 (0)
3. G2 — 747 (-2)
4. FaZe — 704 (-1)
5. Fnatic — 678 (+1)

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