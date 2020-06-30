Состав Natus Vincere по CS:GO вернулся на первое место рейтинга HLTV

Украинский клуб Natus Vincere занял первое место в обновлённом рейтинге лучших коллективов мира по Counter-Strike: Global Offensive по версии зарубежного портала HLTV. Команда в новом рейтинге поднялась на три строчки, вернув себе лидерство. Клуб G2 Esports, находившийся на вершине в предыдущем рейтинге, опустился на третью позицию.
В начале марта CS-состав Natus Vincere впервые за четыре года вышел на первое место в мировом рейтинге, а в середине июня упал сразу на пять пунктов — с первой строчки на шестую.
28 июня украинский клуб победил на WePlay! Clutch Island, обыграв Team Spirit в финале 2:0. Турнир прошёл в онлайне с 16 по 28 июня, на котором было разыграно $ 50 тыс.
Рейтинг лучших команд мира по CS:GO от HLTV
1. Natus Vincere — 825 очков (+3 места по сравнению с прошлым рейтингом)
2. Vitality — 752 (0)
3. G2 — 747 (-2)
4. FaZe — 704 (-1)
5. Fnatic — 678 (+1)
- 30 июня 2020
-
00:42
- 29 июня 2020
-
22:42
-
22:10
-
20:07
-
19:39
-
18:48
-
17:42
-
17:15
-
16:19
-
15:18
-
14:53
-
14:41
-
11:40
-
09:53
-
00:14
- 28 июня 2020
-
23:01
-
18:57
-
15:17
-
12:24
- 27 июня 2020
-
22:54
-
21:18
-
16:38
-
15:44
-
13:06
-
11:39
-
10:40
-
03:06
-
00:23
- 26 июня 2020
-
22:54
-
16:43
-
16:42
-
16:38
-
16:30
-
15:13
-
14:35