Ремастер Crysis выйдет 23 июля

В Microsoft Store появилась страница Crysis Remastered, на которой опубликованы несколько скриншотов, а также названа дата выхода игры — 23 июля.

Фото: https://www.microsoft.com/

Фото: https://www.microsoft.com/

Фото: https://www.microsoft.com/

Фото: https://www.microsoft.com/

Crysis Remastered для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch был анонсирован компанией Crytek в апреле. В переиздание войдёт только первая игра без дополнений.

Сообщалось, что ремастер привнесёт в Crysis современные графические технологии: высококачественные текстуры и частицы, улучшенное сглаживание, глобальное освещение и собственное решение для аппаратной трассировки лучей.

Crysis вышла на ПК в 2007 году, а спустя четыре года была портирована на PlayStation 3 и Xbox 360. Оригинальная часть была известна недюжим «аппетитом» к начинке компьютера.