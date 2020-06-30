Ремастер Crysis выйдет 23 июля

В Microsoft Store появилась страница Crysis Remastered, на которой опубликованы несколько скриншотов, а также названа дата выхода игры — 23 июля.
Фото: https://www.microsoft.com/
Фото: https://www.microsoft.com/
Фото: https://www.microsoft.com/
Фото: https://www.microsoft.com/
Crysis Remastered для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch был анонсирован компанией Crytek в апреле. В переиздание войдёт только первая игра без дополнений.
Сообщалось, что ремастер привнесёт в Crysis современные графические технологии: высококачественные текстуры и частицы, улучшенное сглаживание, глобальное освещение и собственное решение для аппаратной трассировки лучей.
Crysis вышла на ПК в 2007 году, а спустя четыре года была портирована на PlayStation 3 и Xbox 360. Оригинальная часть была известна недюжим «аппетитом» к начинке компьютера.
- 30 июня 2020
-
11:53
-
11:10
-
00:42
- 29 июня 2020
-
22:42
-
22:10
-
20:07
-
19:39
-
18:48
-
17:42
-
17:15
-
16:19
-
15:18
-
14:53
-
14:41
-
11:40
-
09:53
-
00:14
- 28 июня 2020
-
23:01
-
18:57
-
15:17
-
12:24
- 27 июня 2020
-
22:54
-
21:18
-
16:38
-
15:44
-
13:06
-
11:39
-
10:40
-
03:06
-
00:23
- 26 июня 2020
-
22:54
-
16:43
-
16:42
-
16:38
-
16:30