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Источник: Xbox Series S могут представить в августе

Источник: Xbox Series S могут представить в августе
Киберспорт 0

Xbox Series S может быть представлена в августе, сообщает портал Eurogamer.

По данным источника, изначально презентовать консоль планировалось в июне на выставке E3 2020, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было отменено, и анонс пришлось отложить. Сообщается, что в июле Microsoft расскажет о линейке игр от Xbox Game Studios для консолей нового поколения, а в августе представит Xbox Series S и, возможно, раскроет детали запуска обеих приставок.

Сообщалось, что Xbox Series S под кодовым названием Lockhart представляет собой менее производительную и как следствие дешёвую версию Xbox Series X. Microsoft официально не подтвердила существование этой консоли. В начале июня упоминание о Xbox Lockhart нашли в библиотеках операционной системы Windows.

Источник: Microsoft готовит более дешёвую версию Xbox Series X
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