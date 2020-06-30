Российские игроки создали избирательный участок в Minecraft

Российские геймеры создали избирательный участок в популярной игре Minecraft. Такая идея пришла из-за голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, которое проходит в России с 25 июня по 1 июля.
Как рассказал автор проекта, избирательный участок авторы построили для себя и единомышленников. К работе подошли обстоятельно. Так, в виртуальном пункте для голосования есть волонтёры, наблюдатели и кабинки для голосования.
Кроме того, авторы проекта предлагают всем посетителям избирательного участка выполнять правила социального дистанцирования. Так, они могут надеть маски.
Minecraft — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Перссон опубликовал начальную версию игры в 2009 году. В конце 2011-го была выпущена стабильная версия для ПК Microsoft Windows, распространявшаяся через официальный сайт. В последующие годы Minecraft была портирована на Linux и macOS для персональных компьютеров, а также на Android, iOS и Windows Phone для мобильных устройств, на игровые приставки PlayStation 4, Vita, VR, Xbox One, Nintendo 3DS, Switch и Wii U.
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