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Источник: Valve не будет портировать CS:GO на Source 2

Источник: Valve не будет портировать CS:GO на Source 2
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Valve не планирует портировать CS:GO на Source 2, утверждает инсайдер Тайлер МакВикер. По данным источника, разработчики отказались от планов из-за сложности проекта. Так, в случае реализации им пришлось бы переносить огромное количество пользовательского контента на новый движок.

«Перехода CS:GO на Source 2 не будет. Valve проводила встречу по этому вопросу. Студия решила, что реализация сопряжена с огромным объёмом работы. Пока переход на Source 2 не планируется», — написал МакВикер.

По данным инсайдера, порт CS:GO на Source 2 уже практически готов. При этом особых отличий пользователи не увидят. Игра, по словам Тайлера, останется прежней за исключением мелких изменений.

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