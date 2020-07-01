Источник: Valve не будет портировать CS:GO на Source 2

Valve не планирует портировать CS:GO на Source 2, утверждает инсайдер Тайлер МакВикер. По данным источника, разработчики отказались от планов из-за сложности проекта. Так, в случае реализации им пришлось бы переносить огромное количество пользовательского контента на новый движок.

«Перехода CS:GO на Source 2 не будет. Valve проводила встречу по этому вопросу. Студия решила, что реализация сопряжена с огромным объёмом работы. Пока переход на Source 2 не планируется», — написал МакВикер.

По данным инсайдера, порт CS:GO на Source 2 уже практически готов. При этом особых отличий пользователи не увидят. Игра, по словам Тайлера, останется прежней за исключением мелких изменений.