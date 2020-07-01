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Пользователь создал симулятор парикмахера, чтобы подстричь жену на карантине. Видео

Пользователь создал симулятор парикмахера, чтобы подстричь жену на карантине. Видео
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователь под никнеймом push_matrix разработал виртуальный тренажер для парикмахеров. С помощью средств виртуальной реальности он хотел научиться стричь волосы на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, чтобы помочь жене с причёской. Работу приложения автор продемонстрировал в видеоролике, опубликованом на форуме reddit. Посмотреть, как работает симулятор парикмахера, можно по ссылке.

VR-тренажёр парикмахера работает с помощью устройства Oculus Quest, которое подключено к компьютеру и отслеживает движения рук пользователя. Другим посетителям форума reddit понравилась идея push_matrix, и они предложили ему задуматься о создании полноценной игры, которую можно было бы разместить в Steam.

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