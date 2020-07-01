Crytek отложил премьеру трейлера ремастера Crysis из-за утечек

За час до официальной премьеры геймплейного трейлера ремастера Crysis разработчики из Crytek неожиданно перенесли премьеру на несколько недель. В заявлении, опубликованном в официальном «Твитере» игры, создатели попросили дополнительное время для доработки переиздания. Также стало известно, что ремастер не выйдет 23 июля — его релиз отложен на неопределённый срок.
Причиной стали комментарии пользователей к многочисленным утечкам трейлера и скриншотов обновлённой версии Crysis, случившимся в последние дни. Впечатления геймеров оказались смешанными. Многие посчитали, что местами шутер стал выглядеть хуже, чем проект 13-летней давности, и разочаровались. Именно на доработку игры разработчикам и нужно время. Скорее всего, теперь шутер выйдет к концу августа.
- 1 июля 2020
-
19:19
-
17:23
-
15:26
-
13:26
-
12:35
-
10:34
-
10:25
-
00:21
- 30 июня 2020
-
20:43
-
19:15
-
11:53
-
11:10
-
00:42
- 29 июня 2020
-
22:42
-
22:10
-
20:07
-
19:39
-
18:48
-
17:42
-
17:15
-
16:19
-
15:18
-
14:53
-
14:41
-
11:40
-
09:53
-
00:14
- 28 июня 2020
-
23:01
-
18:57
-
15:17
-
12:24
- 27 июня 2020
-
22:54
-
21:18
-
16:38
-
15:44