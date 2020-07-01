Crytek отложил премьеру трейлера ремастера Crysis из-за утечек

За час до официальной премьеры геймплейного трейлера ремастера Crysis разработчики из Crytek неожиданно перенесли премьеру на несколько недель. В заявлении, опубликованном в официальном «Твитере» игры, создатели попросили дополнительное время для доработки переиздания. Также стало известно, что ремастер не выйдет 23 июля — его релиз отложен на неопределённый срок.

Причиной стали комментарии пользователей к многочисленным утечкам трейлера и скриншотов обновлённой версии Crysis, случившимся в последние дни. Впечатления геймеров оказались смешанными. Многие посчитали, что местами шутер стал выглядеть хуже, чем проект 13-летней давности, и разочаровались. Именно на доработку игры разработчикам и нужно время. Скорее всего, теперь шутер выйдет к концу августа.