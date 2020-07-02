Известный комментатор по Dota 2 ушёл из киберспорта после обвинения в домогательствах

Популярный австралийский комментатор Тоби TobiWan Доусон объявил об уходе из киберспорта. Недавно косплеерша Meruna, девушка Троелса syndereN Нильсена, обвинила TobiWan в сексуальных домогательствах. По словам девушки, это произошло в 2011 году, когда ей было 18 лет.
«Было ужасно наблюдать за тем, как моя личная история была вырвана из контекста, дополнена вымыслом и выдана в интернете за факт. Больше тревожит то, насколько быстро одна сторона этой истории была принята как факт.
Те, кто выдвигают такие серьёзные обвинения, должны сделать это по закону, и не полагаться на доказательства без тщательного анализа и ознакомления с обеими точками зрения. Хочу прояснить: я не совершал никаких уголовных преступлений.
Если мои предыдущие действия оскорбили кого-то, мне очень жаль. Это было не специально.
Я всегда говорил, что критика — это то, с чем сталкиваются все инфлюенсеры. Но эта ситуация переросла во что-то более токсичное. Это явно не то, чего бы мне хотелось в моей жизни, и тем более в жизни моей семьи.
Этим постом я отказываюсь от публичного образа в киберспорте, я никогда больше не буду комментировать, сосредоточусь на своей семье и буду думать, как двигаться дальше.
Я благодарю тех, кто связался со мной и выразил поддержку, это многое значит для меня и действительно помогло смириться с завершением того, что было моей жизнью 17 лет.
Для меня было честью работать в сфере, где моя страсть стала моей карьерой, и я благодарен за возможность разделить мою любовь к игре со многими единомышленниками», — написал TobiWan в "Твиттере".
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