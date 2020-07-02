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Resident Evil: Village готова на 60%

Resident Evil: Village готова на 60%
Киберспорт / Другие игры 0

Capcom раскрыла новые подробности о грядущей Resident Evil 8: Village. Интервью представителя студии для журнала Famitsu перевёл пользователь «Твиттера» cvxfreak.

Сообщается, что Capcom работает над игрой около трёх лет, и она готова на 60%. Новая информация о восьмой части Residen Evil появится в августе. Благодаря консолям нового поколения разработчики смогли обновить графику и звук, и в целом сделать игру более захватывающей.

Действие игры будет происходить на территории одной из европейских стран. В игре будет продолжена история Итана Уинтерса, начатая в Resident Evil 7.

Напомним, Resident Evil 8: Village была анонсирована во время презентации PlayStation 5. Релиз игры запланирован на 2021 год.

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