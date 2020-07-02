Resident Evil: Village готова на 60%
Capcom раскрыла новые подробности о грядущей Resident Evil 8: Village. Интервью представителя студии для журнала Famitsu перевёл пользователь «Твиттера» cvxfreak.
Сообщается, что Capcom работает над игрой около трёх лет, и она готова на 60%. Новая информация о восьмой части Residen Evil появится в августе. Благодаря консолям нового поколения разработчики смогли обновить графику и звук, и в целом сделать игру более захватывающей.
Действие игры будет происходить на территории одной из европейских стран. В игре будет продолжена история Итана Уинтерса, начатая в Resident Evil 7.
Напомним, Resident Evil 8: Village была анонсирована во время презентации PlayStation 5. Релиз игры запланирован на 2021 год.
- 2 июля 2020
-
15:55
-
15:31
-
13:28
- 1 июля 2020
-
22:41
-
19:19
-
17:23
-
15:26
-
13:26
-
12:35
-
10:34
-
10:25
-
00:21
- 30 июня 2020
-
20:43
-
19:15
-
11:53
-
11:10
-
00:42
- 29 июня 2020
-
22:42
-
22:10
-
20:07
-
19:39
-
18:48
-
17:42
-
17:15
-
16:19
-
15:18
-
14:53
-
14:41
-
11:40
-
09:53
-
00:14
- 28 июня 2020
-
23:01
-
18:57
-
15:17
-
12:24
Партнерский контент