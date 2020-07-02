Профессиональный игрок в World of Warcraft Reckful покончил с собой

Один из первых стримеров на Twitch и бывший профессиональный киберспортсмен Байрон Reckful Бернстин умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист и инсайдер Род «Slasher» Бреслау.



Впрочем, девушка Байрона на своей странице в «твиттере» сообщает, что смерть стримера является следствием самоубийства.



«Кое кто, кого я люблю, покончил с собой. Я хотела бы предотвратить это… Почему???», — написала она.



За несколько часов до смерти Reckful сделал в своём «твиттере» предложение одной из своих бывших девушек, однако спустя час извинился за подобное поведение: «Ах, мне жаль тех, кому приходится иметь дело с моим безумием. Пожалуйста, просто знайте, что в таких ситуациях безумный человек не контролирует свои действия».



Известно, что Reckful страдал от биполярного расстройства личности. Ранее он признавался, что один совершил самоубийство. Такой же диагноз был поставлен его матери.



Будучи профессиональным киберспортсменом, Бернстин играл в World of Warcraft и Asheronʼs Call. Последние годы он сконцентрировался на стриминге — он является одним из первых активных стримеров на платформе Twitch.