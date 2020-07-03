В Fortnite появился Капитан Америка

В Fortnite, «королевской битве» от Epic Games, появилась экипировка героя комиксов Marvel Капитана Америки с украшением на спину и киркой из прото-адамантия.

Посмотреть видео можно на канале Fortnite в YouTube.

Щит можно использовать как кирку или закрепить на спине. Помимо этого игрокам стала доступна эмоция «Салют героям».

Fortnite — популярный мультиплеерный шутер в жанре «королевская битва». Релиз состоялся летом 2017 года. Игра доступна для ПК и мобильных устройств. В мае число игроков в Fortnite превысило 350 млн человек. Помимо этого, Fortnite стал самой просматриваемой игрой на стриминговых платформах за 2019 год. Общие просмотры трансляций по «королевской битве» от Epic Games составили более 1,4 млрд часов.