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Ubisoft представила «королевскую битву» Hyper Scape

Ubisoft представила «королевскую битву» Hyper Scape
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Ubisoft представила новую игру в жанре «королевская битва» под названием Hyper Scape.

Посмотреть трейлер можно на канале Ubisoft в YouTube.

Посмотреть геймплейный ролик можно на канале Ubisoft в YouTube.

Действие битвы будет происходить в городе под названием Нео-Аркадия. Дизайн локации располагает к быстрым вертикальным перемещениям. Численность игроков в одном матче — не более 100 человек.

В Hyper Scape нет от инвентаря и транспорта, а одним из нововведений стали хаки — активные умения, которые можно заполучить на игровой карте. Как и оружие, хаки можно заменить, а при нахождении копии они улучшатся.

Помимо этого, в Hyper Scape будут воскрешения. После смерти персонаж станет невидимым и сможет свободно изучать карту с целью разведки. Чтобы воскресить союзника, игрокам потребуется найти специальный портал.

В игре будут присутствовать «События» — модификаторы сражения, которые будут выбраны случайным образом во время матча, например, низкая гравитация или бесконечный боезапас.

На данный момент игра находится в стадии закрытого бета-теста. Бета-тестирование недоступно в России. 12 июля начнётся стадия открытого бета-теста, а в конце 2020 года состоится полноценный релиз для ПК, Xbox и PlayStation.

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