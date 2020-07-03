Ubisoft представила «королевскую битву» Hyper Scape

Компания Ubisoft представила новую игру в жанре «королевская битва» под названием Hyper Scape.
Посмотреть трейлер можно на канале Ubisoft в YouTube.
Посмотреть геймплейный ролик можно на канале Ubisoft в YouTube.
Действие битвы будет происходить в городе под названием Нео-Аркадия. Дизайн локации располагает к быстрым вертикальным перемещениям. Численность игроков в одном матче — не более 100 человек.
В Hyper Scape нет от инвентаря и транспорта, а одним из нововведений стали хаки — активные умения, которые можно заполучить на игровой карте. Как и оружие, хаки можно заменить, а при нахождении копии они улучшатся.
Помимо этого, в Hyper Scape будут воскрешения. После смерти персонаж станет невидимым и сможет свободно изучать карту с целью разведки. Чтобы воскресить союзника, игрокам потребуется найти специальный портал.
В игре будут присутствовать «События» — модификаторы сражения, которые будут выбраны случайным образом во время матча, например, низкая гравитация или бесконечный боезапас.
На данный момент игра находится в стадии закрытого бета-теста. Бета-тестирование недоступно в России. 12 июля начнётся стадия открытого бета-теста, а в конце 2020 года состоится полноценный релиз для ПК, Xbox и PlayStation.
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