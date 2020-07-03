Выручка PUBG Mobile с момента выхода превысила отметку в $ 3 млрд
Аналитическая компания Sensor Tower подсчитала выручку мобильной версии «королевской битвы» PUBG.
По данным источника, общая выручка игры с момента выхода составляет более чем $ 3 млрд. При этом игра принесла создателям $ 1,5 млрд в декабре 2019 года. Таким образом, PUBG Mobile удалось удвоить огромную выручку всего за семь месяцев.
Только в 2020 году игра принесла $ 1,3 млрд, а в разгар пандемии коронавируса в марте выручка составила рекордные $ 270 млн.
52% ($ 1,6 млрд) от всей выручки было получено благодаря китайской версии игры Game for Peace. На App Store пришлось 79% дохода, на Google Play — 21%.
Всего игра была скачано 734 миллиона раз по всему миру. При этом около 24% (175 млн) загрузок пришлось на Индию.
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