Выручка PUBG Mobile с момента выхода превысила отметку в $ 3 млрд

Аналитическая компания Sensor Tower подсчитала выручку мобильной версии «королевской битвы» PUBG.

По данным источника, общая выручка игры с момента выхода составляет более чем $ 3 млрд. При этом игра принесла создателям $ 1,5 млрд в декабре 2019 года. Таким образом, PUBG Mobile удалось удвоить огромную выручку всего за семь месяцев.

Только в 2020 году игра принесла $ 1,3 млрд, а в разгар пандемии коронавируса в марте выручка составила рекордные $ 270 млн.

52% ($ 1,6 млрд) от всей выручки было получено благодаря китайской версии игры Game for Peace. На App Store пришлось 79% дохода, на Google Play — 21%.

Всего игра была скачано 734 миллиона раз по всему миру. При этом около 24% (175 млн) загрузок пришлось на Индию.