16-летний школьник угрожал взорвать офис Konami из-за поражения в PES 2020 Mobile
16-летний японский школьник угрожал взорвать офис студии Konami из-за поражения в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020 Mobile, сообщает Yomiuri.
По данным источника, подросток проиграл матч в PES 2020 Mobile из-за проблем с соединением, разозлился и оставил отзыв в игровом магазине, в котором угрожал взорвать офис Konami и убить сотрудников студии. Школьника арестовали, после чего он признал свою вину.
Релиз PES Mobile 2020 состоялся в октябре 2019 года для Android и iOS. Первая игра серии PES Mobile 2009 вышла почти 12 лет назад — в октябре 2008 года, ещё до появления первой версии Android. Японская студия-разработчик Konami также известна такими проектами как Metal Gear Solid и Silent Hill.
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