В Blizzard отреагировали на смерть Reckful
Компания Blizzard Entertainment опубликовала заявление от разработчиков Warcraft по поводу смерти Байрона Reckful Бернстайна — одного из первых стримеров на платформе Twitch и бывшего профессионального игрока в Warcraft.
«Команда Warcraft сильно опечалена сообщением о гибели одного из самых известных игроков в истории WoW. Покойся с миром, Байрон Reckful Бернстайн. Мы передаём свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Байрона, а также множеству его фанатов по всему миру», — сообщается в заявлении, опубликованном в официальном «твиттере» World of Warcraft.
О смерти Reckful стало известно вчера, 2 июля. Его бывшая девушка намекнула на то, что причиной кончины стримера стало самоубийство.
Профессиональный игрок в World of Warcraft Reckful покончил с собой
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