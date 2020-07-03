В Blizzard отреагировали на смерть Reckful

Компания Blizzard Entertainment опубликовала заявление от разработчиков Warcraft по поводу смерти Байрона Reckful Бернстайна — одного из первых стримеров на платформе Twitch и бывшего профессионального игрока в Warcraft.



«Команда Warcraft сильно опечалена сообщением о гибели одного из самых известных игроков в истории WoW. Покойся с миром, Байрон Reckful Бернстайн. Мы передаём свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Байрона, а также множеству его фанатов по всему миру», — сообщается в заявлении, опубликованном в официальном «твиттере» World of Warcraft.



О смерти Reckful стало известно вчера, 2 июля. Его бывшая девушка намекнула на то, что причиной кончины стримера стало самоубийство.

Профессиональный игрок в World of Warcraft Reckful покончил с собой