Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

В Blizzard отреагировали на смерть Reckful

В Blizzard отреагировали на смерть Reckful
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Blizzard Entertainment опубликовала заявление от разработчиков Warcraft по поводу смерти Байрона Reckful Бернстайна — одного из первых стримеров на платформе Twitch и бывшего профессионального игрока в Warcraft.

«Команда Warcraft сильно опечалена сообщением о гибели одного из самых известных игроков в истории WoW. Покойся с миром, Байрон Reckful Бернстайн. Мы передаём свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Байрона, а также множеству его фанатов по всему миру», — сообщается в заявлении, опубликованном в официальном «твиттере» World of Warcraft.

О смерти Reckful стало известно вчера, 2 июля. Его бывшая девушка намекнула на то, что причиной кончины стримера стало самоубийство.

Профессиональный игрок в World of Warcraft Reckful покончил с собой
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020