Появилось первое видео с парком Super Nintendo World в Осаке

В начале июля в сети был опубликован один из первых роликов, на котором можно увидеть готовящийся к открытию парк Super Nintendo World. Запись была сделана из одного из домов неподалёку от территории парка и опубликована в «твиттере» 29QuP2.



Первый Super Nintendo World строится в Осаке (Япония). Аналогичные развлекательные зоны планируют отстроить в США и Сингапуре.



На видео можно заметить, что многие декорации парка уже отстроены, некоторые из них подвижны.На стенах можно заметить вращающиеся монетки, катающиеся из стороны в сторону панцири и прочие атрибуты культовых видеоигр.

Видео доступно на «Чемпионате».



Сама зона пока закрыта для посещения — он должен был открыться в начале июля, однако дата была перенесена из-за пандемии коронавируса.