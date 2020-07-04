Турнир EVO 2020 отменён из-за обвинений организатора в педофилии

Киберспортивный турнир Evolution Championship Series (EVO) 2020 был окончательно отменён. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Из-за пандемии коронавируса событие было перенесено в онлайн.
По сообщениям различных СМИ, причиной отмены соревнований являются обвинения в педофилии организатора события Джои Куэльяра. Киберспортсмен Майки Фэм заявил, что ещё в конце прошлого столетия Куэльяр вёл себя неподобающим образом по отношению к нему и другим спортсменами — на тот момент все они были несовершеннолетними.
Куэльяр был отстранён от организации турниров серии EVO. Другие организаторы работают над улаживаем проблем, в том числе финансовых, с участниками соревнований.
«Я был молод и безрассуден, делал такие вещи, которыми сейчас абсолютно не горжусь. Меня ничто не может оправдать», — написал в «Твиттере» Куэльяр, отвечая на обвинения.
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