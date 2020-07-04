Nacon выпустил первый геймплейный трейлер Tennis World Tour 2

Издательство Nacon и студия Big Ant выпустили первый трейлер спортивного симулятора Tennis World Tour 2. Потенциальные пользователи могут в подробностях увидеть геймплей как одиночных, так и парных теннисных матчей.

Во второй части Tennis World Tour не только обновлён, но и переработан буквально с нуля с учётом отзывов участников сообщества, в котором более 700 тысяч игроков. Новые анимации увеличивают темп игры и предлагают геймерам больше возможностей выразить мастерство и набрать очки.

Кроме парных и одиночных матчей в игру добавлен новый режим — Tie Break Tens. Это короткие интенсивные поединки, победителем в которых становится тот, кто первым наберёт 10 очков. Для выбора доступны 38 крупнейших звёзд тенниса, встречи проводятся на реальных кортах по всему миру.

Tennis World Tour 2 выйдет на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC в сентябре 2020 года.

Права на видео принадлежат «Nacon». Видео можно посмотреть на канале Nacon на YouTube.