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Японский поклонник Control разрабатывает симулятор финской сауны Sauna 2000

Японский поклонник Control разрабатывает симулятор финской сауны Sauna 2000
Киберспорт / Другие игры 0

На краудфандинговой платформе Kickstarter продолжается сбор средств на разработку игры Sauna 2000, симулятора финской сауны в стиле ретро. Разработчику удалось собрать $ 10,7 тыс., что на $ 1,3 тыс. больше необходимой суммы, а до конца сбора осталось 17 дней.

Над игрой работает независимый разработчик финского происхождения Амос Сорри, живущий в Японии. Автор рассказал, что идея создать Sauna 2000 пришла ему в голову после прохождения игры Control финской студии Remedy.

Sauna 2000 — песочница, в которой будет присутствовать множество объектов и возможностей взаимодействия с ними. Помимо этого в игру планируется добавить несколько альтернативных концовок, которые будут зависеть от поведения игрока. Дата выхода Sauna 2000 не известна.

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