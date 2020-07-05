Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза

Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза в сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей. Из-за чего бывший эксклюзив PlayStation 4 так резко взлетел в цене — неизвестно.

В магазине Epic Games Store копию игры для компьютеров можно до сих пор приобрести за 1099 рублей. Но вероятность того, что и там игра подорожает — высока. Предположим, что игра получила слишком низкий ценник на платформах из-за банальной ошибки.

Ранее стало известно, что PlayStation и Guerrilla Games планируют выпустить целую трилогию игр Horizon Zero Dawn. Дебютная игра серии появилась на прилавках магазинов 28 февраля 2017 года эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 4.



Напомним, разработка второй части Horizon Zero Dawn (Horizon Forbidden West) стартовала после запуска первой игры и планировалась для PlayStation 4. Но планы изменились и производство сиквела переделали под PlayStation 5.



Игровой мир второй части будет гигантским, а вы получите ещё больше свободы, чем в первой части. В Horizon Forbidden West также будет реализован кооперативный режим.