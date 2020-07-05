Нил Дракманн ответил геймерам, угрожающим актрисе, сыгравшей Эбби в The Last of Us Part II

Креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн вступился за актрису Лору Бэйли, которая исполнила роль Эбби в The Last of Us Part II. Девушка получает угрозы от геймеров в социальных сетях.

«Потрясающе и смело! Сказали бы люди, которые распространяют всю эту ненависть. Надеюсь, эти геймеры обратятся за психологической помощью, в которой они, очевидно, очень нуждаются. К несчастью, это цена создания развлекательного контента, который противоречит социальным конвенциям. Лора, ты не заслуживаешь этого.



Слушайте, я всё понимаю. Люблю этих вымышленных персонажей, но… Они ненастоящие. Вы же знаете об этом, правда? Ребята, не бойтесь терапии. Это как зарядка для вашего мозга», — написал Дракманн в "Твиттере".