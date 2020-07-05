Нил Дракманн ответил геймерам, угрожающим актрисе, сыгравшей Эбби в The Last of Us Part II
Креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн вступился за актрису Лору Бэйли, которая исполнила роль Эбби в The Last of Us Part II. Девушка получает угрозы от геймеров в социальных сетях.
«Потрясающе и смело! Сказали бы люди, которые распространяют всю эту ненависть. Надеюсь, эти геймеры обратятся за психологической помощью, в которой они, очевидно, очень нуждаются. К несчастью, это цена создания развлекательного контента, который противоречит социальным конвенциям. Лора, ты не заслуживаешь этого.
Слушайте, я всё понимаю. Люблю этих вымышленных персонажей, но… Они ненастоящие. Вы же знаете об этом, правда? Ребята, не бойтесь терапии. Это как зарядка для вашего мозга», — написал Дракманн в "Твиттере".
«Убью твоего ребёнка». Геймеры угрожают актрисе, исполнившей роль Эбби в The Last of Us II
- 5 июля 2020
-
14:00
-
12:52
-
12:36
-
11:55
-
09:58
-
01:52
- 4 июля 2020
-
23:03
-
19:29
-
16:12
-
12:15
-
10:24
- 3 июля 2020
-
23:16
-
20:49
-
16:46
-
15:35
-
13:55
-
11:16
-
10:45
-
10:28
-
00:46
- 2 июля 2020
-
22:15
-
19:52
-
16:41
-
15:55
-
15:31
-
13:28
- 1 июля 2020
-
22:41
-
19:19
-
17:23
-
15:26
-
13:26
-
12:35
-
10:34
-
10:25
-
00:21
Партнерский контент