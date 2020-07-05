Школьник из Индии потратил родительские 1,5 млн рублей в PUBG
17-летний школьник из Кхарара (Индия) потратил 1,6 млн индийских рупий (1,5 млн рублей) со счёта родителей на внутриигровые покупки в «королевской битве» PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), сообщает Tribune India.
По данным источника, подросток убедил родителей, что использует их мобильные телефоны для онлайн-обучения, однако вместо этого он использовал привязанные к телефонам банковские карты для покупок в PUBG. Отец заметил пропажу крупной суммы не сразу, так как геймер удалял сообщения от банка. Семья откладывала эти деньги на медицинские нужды и будущее сына. Сейчас подросток работает в автомастерской, чтобы частично вернуть потраченные средства.
Недавно выручка PUBG Mobile с момента выхода превысила отметку в $ 3 млрд.
Выручка PUBG Mobile с момента выхода превысила отметку в $ 3 млрд
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