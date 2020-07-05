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Tropico 6 станет бесплатной в Steam с 9 июля

Tropico 6 станет бесплатной в Steam с 9 июля
Киберспорт / Другие игры 0

Стратегия Tropico 6 появилась в списке грядущих бесплатных акций в Steam на сайте SteamDB.

По данным источника, игра станет бесплатной в Steam 9 июля в 20:00 мск. Во время летней распродажи игру можно приобрести с 40-процентной скидкой — за 839 рублей. Сообщается, что акция продлится до 23:00 мск 12 июля.

Tropico — серия стратегий/экономических симуляторов. Релиз первой части Tropico состоялся в 2001 году. Разработкой игры занимается Limbic Entertainment, издательством — Kalypso Media. Шестая часть была анонсирована на крупнейшей игровой выставке E3 в Лос-Анджелесе (США) летом 2017 года, а её релиз состоялся 19 марта 2019 года. Игра доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также на ПК.

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