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Ложные обвинения в сексуальных домогательствах чуть не довели геймера до суицида

Ложные обвинения в сексуальных домогательствах чуть не довели геймера до суицида
Киберспорт / Другие игры 0

Ложные обвинения в сексуальных домогательствах чуть не довели игрока в Super Smash Bros. Джейсона Mew2King Циммермана до самоубийства. Об этом он рассказал в ролике на своём канале в YouTube.

По словам Циммермана, его обвинили в совершении развратных действий в присутствии несовершеннолетней девочки. Геймер пояснил, что физически не мог совершить то, в чём его обвиняли, из-за осложнений после перенесённой в детстве операции.

Mew2King понимает, что многие поверили в обвинения из-за его странного поведения, которое на самом деле связано с психическими заболеваниями, которыми страдает геймер: синдромом Аспергера, дефицитом внимания и склонностью к депрессиям.

Mew2King — профессиональный киберспортсмен, который участвует в турнирах по Super Smash Bros. с 2013 года. За карьеру он заработал более $ 280 тыс.

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