В Сеть утекло 30 минут геймплея Assassin's Creed Valhalla

В Сеть утёк 30-минутный геймплейный ролик грядущей Assassin's Creed Valhalla. Официально игру планировалось показать только 12 июля на презентации Ubisoft вместе с Watch Dogs Legion, Hyper Scape и новой Far Cry.

В видео можно увидеть диалоги с вариантами ответов, осаду крепости, новую боевую систему и интерфейс.

Ознакомиться с видео можно по ссылке.

Игра была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главному герою, норвежскому викингу Эйвору, нужно помочь своему клану построить новый дом на чужой земле. Предыдущие игры серии рассказывали о других исторических событиях, в том числе о крестовом походе и Великой французской революции.

Релиз Assassin's Creed Valhalla запланирован на конец 2020 года.