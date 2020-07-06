Из-за коронавируса турнир Call of Duty League с призовым фондом $ 4,6 млн пройдёт онлайн

Турнир Call of Duty League Championship с призовым фондом $ 4,6 млн из-за пандемии коронавируса пройдёт в онлайн-формате.
Игроки будут выступать со включёнными камерами. Помимо этого, организаторы смогут следить за их консолями, контроллерами и мониторами во время матчей.
«В последние несколько месяцев мы тесно сотрудничаем с командами и игроками по поводу Call of Duty League Championship. В связи с сохраняющимися рисками для здоровья из-за коронавируса и тем, что наш коллектив сфокусировался на безопасности наших команд, игроков, персонала и партнёров, оставшаяся часть сезона пройдёт онлайн. Это решение было принято с большой осторожностью и учётом множества обсуждений», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Call of Duty League.
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