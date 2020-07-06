MudRunner выйдет на iOS и Android 15 июля

Студия Saber Interactive объявила, что гонки по бездорожью MudRunner выйдут для мобильных устройств на iOS и Android 15 июля.

Сообщается, что мобильной версии игры пользователей будут ждать уже знакомые карты и машины, а также новый пользовательский интерфейс.

Релиз MudRunner состоялся в октябре 2017 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК, а спустя год, в ноябре 2018 года игра стала доступна на Nintendo Swtich.

Помимо этого, было отмечено, что разработкой мобильной версии MudRunner занимается отдельная команда разработчиков, поэтому её разработка не повлияет на SnowRunner для ПК и консолей.

Мобильная версия MudRunner доступна для предзаказа в App Store, а также может быть добавлена в список желаемого Google Play.