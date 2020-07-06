Сценарист Assassin's Creed Valhalla ответил на критику слитого геймплея

Сценарист Assassin's Creed Valhalla Дэрби Макдевитт ответил на критику утёкшего в Сеть геймплейного ролика грядущей части.
«Вы увидели один цвет и кричите: «Это не радуга!» — написал Макдевитт в „Твиттере“.
Официально игру планировалось показать только 12 июля на презентации Ubisoft вместе с Watch Dogs Legion, Hyper Scape и новой Far Cry. Релиз Assassin's Creed Valhalla запланирован на конец 2020 года.
Игра была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главному герою, норвежскому викингу Эйвору, нужно помочь своему клану построить новый дом на чужой земле.
В видео можно увидеть диалоги с вариантами ответов, осаду крепости, новую боевую систему и интерфейс.
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