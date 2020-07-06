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12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2

12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Киберспорт / Другие игры 0

Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК. Но раздача продлится недолго: бесплатное скачивание игры будет доступно после начала прешоу в 21:00 мск и до окончания презентации.

Для бесплатной загрузки Watch Dogs 2 нужно будет зайти во время презентации в свою учётную запись Uplay — приложение, которое необходимо для запуска игр Ubisoft.

Во время презентации Ubisoft может официально анонсировать Far Cry 6. По слухам, главного злодея в шестой части сыграет Джанкарло Эспозито из сериала «Во все тяжкие». Ubisoft обещает показать Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs Legion, и порадовать зрителей парочкой сюрпризов.

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