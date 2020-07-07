Источник: Sony готовится анонсировать ещё несколько игр

Редактор Eurogamer Том Филлипс на своей странице в «Твиттере» намекнул, что у Sony есть куда больше новых игр, чем было показано на долгожданной презентации PlayStation 5 в середине июня. Компания приберегла несколько сюрпризов. Возможно, это будет новая часть Silent Hill или God of War 2, анонсов которых ожидали ещё в июне. Также у Sony всё еще есть неанонсированные игры от внутренних и сторонних студий.
«С нетерпением жду презентацию Xbox! И также напоминаю, что у Sony есть планы на свой показ вскоре после этого. Она с умом приберегла анонсы от своих и сторонних студий», — написал Филлипс.
Примеру Sony готовы последовать и в Microsoft. По словам журналиста Джеффа Грабба из Venture Beat, на презентации Xbox, которая состоится 23 июля в 19:00 мск будет анонсирована лишь часть игр, а остальные покажут в другое время.
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