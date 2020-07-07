N0tail и Fear «померились» наигранными часами в Dota 2. На двоих они провели в игре 7 лет

Саппорт OG, двукратный чемпион The International Йохан n0tail Сундштайн и капитан Business Associates Клинтон Fear Люмис рассказали, сколько часов провели в Dota 2.

N0tail достиг отметки в 20 тыс. часов и поделился скриншотом в «Твиттере».

«Некоторое время мог находиться не за компьютером, но здесь не учитывается огромное количество часов, проведённых в первой Dota и Heroes of Newerth.



Я играю в MobA в свободное время», — написал Сундштайн.

Fear ответил на этот твит и прикрепил скриншот, на котором видно, что он провёл в Dota 2 44,8 тыс. часов.

Посмотреть скриншоты можно в "Твиттере".

На двоих киберспортсмены провели в игре 64,8 тыс. часов, что составляет примерно 2,7 тыс. дней или более семи лет.