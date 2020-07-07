Российские геймеры передумали покупать Horizon Zero Dawn после подорожания в Steam

Horizon Zero Dawn опустилась на 17-е место в региональном чарте самых популярных игр в Steam.

На прошлой неделе Horizon Zero Dawn дебютировала в рейтинге с первой строчки. На тот момент стоимость предзаказа составляла 930 рублей, однако 5 июля цена выросла в три раза — до 2800 рублей. Вчера, 6 июля, в Epic Games Store игра также подорожала до 2800 рублей при начальной стоимости 1099 рублей.

PlayStation и Guerrilla Games планируют выпустить целую трилогию игр Horizon Zero Dawn. Дебютная игра серии появилась на прилавках магазинов 28 февраля 2017 года эксклюзивно для PlayStation 4.

Напомним, разработка второй части Horizon Zero Dawn (Horizon Forbidden West) стартовала после запуска первой игры и планировалась для PlayStation 4. Но планы изменились и производство сиквела переделали под PlayStation 5.