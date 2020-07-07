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Во втором сезоне сериала «Ведьмак» будет больше отсылок к The Witcher 3: Wild Hunt

Во втором сезоне сериала «Ведьмак» будет больше отсылок к The Witcher 3: Wild Hunt
Киберспорт / Другие игры 0

Шоураннер сериала «Ведьмак» от Netflix Лорен Хиссрич рассказала, что во втором сезоне будут появляться отсылки к игре CD Project RED The Witcher 3: Wild Hunt.

«Мы любим видеоигры. Конечно, мы хотели вернуться к оригинальному материалу, а не делать адаптацию адаптации. Но это не значит, что мы не фанаты игр и не играем в них. Мы знаем, что значительная часть нашей аудитории узнала о „Ведьмаке“ благодаря видеоиграм. Мы хотим отдавать этому должное настолько часто, насколько это возможно. Я была в гостях у CD Project RED, встречалась со всеми талантливыми людьми, которые там работают. То, что они делают — потрясающе. Так что если мы сможем „подмигнуть“ им в сериале, мы это сделаем», — приводит слова Хиссрич Winteriscoming.net.

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