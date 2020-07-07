Геймер нашёл способ взломать PlayStation 4 и получил от Sony более 700 тыс. рублей

Пользователь PlayStation 4 по имени Энди Нгуен нашёл способ взломать консоль и получил от Sony $ 10 тыс. (714 тыс. рублей). Данные об уязвимости были опубликованы на сайте компании HackerOne.

Пользователь получил выплату благодаря специальной программе Sony. Компания готова выплатить до $ 50 тыс. за найденную ошибку в работе консоли или уязвимость в зависимости от того, насколько она критична.

Нгуен нашёл в версии 7.02 эксплойт, который позволяет взломать PlayStation и запускать на ней пиратские игры. Помимо этого с использованием эксплойта WebKit после взлома появлялась возможность манипулировать данными пользователя.

Напомним, на конец года запланирован релиз консоли нового поколения от Sony — PlayStation 5.