Китайский коллекционер отдал больше 7 миллионов рублей за скин для M4A4

Как известно, цена на некоторые косметические предметы (скины и наклейки) в Counter-Strike: Global Offensive может достигать космических цифр. Даже за не самые крутые ножи иногда требуется заплатить как минимум несколько сотен долларов. Однако сообщество игры знает случаи, когда коллекционеры отдавали запредельные суммы денег, на которые можно было бы прожить несколько лет или обзавестись дорогим автомобилем и жильём.

По словам одного из пользователей «Твиттера» под ником ohnePixer, его друг из Китая заплатил $ 100 тыс. (больше 7 миллионов рублей) за скин StatTrak для M4A4. На оружии, помимо скина, изображены четыре наклейки iBUYPOWER. Каждая такая наклейка стоит $ 12 тыс. Покупатель, как сообщается в посте, не собирается оставлять скин себе и хочет перепродать его за $ 130 тыс.