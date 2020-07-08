В Dark Souls 3 появился мод, заменяющий обычное оружие на огнестрельное
В игре Dark Souls 3 вышел мод Modern Firearm, который заменяет обычное оружие на огнестрельное. Скачать его можно по ссылке.
Список изменений Modern Firearm:
Лёгкий арбалет — KRISS Vector;
Тяжёлый арбалет — АК-47;
Рыцарский арбалет — М16;
Скорострельный арбалет — пистолет-пулемёт Томпсона;
Арбалет с прицелом — снайперская винтовка из игр Resident Evil;
Эвелин — MP5;
Арбалест — дробовик из игр Resident Evil.
Всё оружие, за исключением снайперской винтовки, работает в двух режимах. Автоматическая стрельба расходует меньше выносливости, но увеличивается разброс, а урон снижается. Поэтому для точной стрельбы лучше переключаться на одиночные выстрелы: так выше вероятность попасть по врагу, а урон будет больше.
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