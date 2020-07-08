В Dark Souls 3 появился мод, заменяющий обычное оружие на огнестрельное

В игре Dark Souls 3 вышел мод Modern Firearm, который заменяет обычное оружие на огнестрельное. Скачать его можно по ссылке.

Список изменений Modern Firearm:

Лёгкий арбалет — KRISS Vector;

Тяжёлый арбалет — АК-47;

Рыцарский арбалет — М16;

Скорострельный арбалет — пистолет-пулемёт Томпсона;

Арбалет с прицелом — снайперская винтовка из игр Resident Evil;

Эвелин — MP5;

Арбалест — дробовик из игр Resident Evil.

Всё оружие, за исключением снайперской винтовки, работает в двух режимах. Автоматическая стрельба расходует меньше выносливости, но увеличивается разброс, а урон снижается. Поэтому для точной стрельбы лучше переключаться на одиночные выстрелы: так выше вероятность попасть по врагу, а урон будет больше.