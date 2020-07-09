Британский футбольный клуб представил новую форму в виде мобильной игры
Клуб Английской премьер-лиги «Саутгемптон» выпустил релиз новой формы, в которой команда будет играть в сезоне-2020/2021. Новая экипировка представлена в видео мобильной игры.
Игра, со схожим с Super Mario геймлеем, состоит из трёх уровней. Игрок должен перепрыгивать различные препятствия, параллельно собирая кубки и монеты.
В конце каждого из уровней он получает в награду один из элементов формы: гетры, трусы и майку. Между уровнями предлагается пройти в официальный онлайн-магазин и положить этот добытый элемент в покупательскую корзину.
Сыграть в игру можно по ссылке.
В турнирной таблице текущего сезона Английской премьер-лиги «Саутгемптон» располагается на 12-й строчке. В 33-х матчах «святые» набрали 43 очка.
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