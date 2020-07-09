Игрок ЦСКА Влашич попал в основной состав сборной недели FIFA 20
Киберспорт / FIFA 0
Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич попал в основной состав сборной недели FIFA 20, представленную EA Sports.
Твит доступен на странице EA Sports FIFA в "Твиттере".
Футболист получит специальную карточку с рейтингом 84.
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» 22-летний хорват стал автором дубля, а затем, в матче 26-го тура РПЛ с «Ахматом», записал в свой актив ещё один забитый мяч.
Помимо Влашича в основной состав команды попали: Лукаш Скорупски («Болонья»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Хесус Навас («Севилья»), Мариу Руй («Наполи»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Рауль Гарсия («Атлетик»), Сандер Берге («Шеффилд Юнайтед»), Пауло Дибала («Ювентус»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») и Джейми Варди («Лестер»).
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