В Cyberpunk 2077 показали престижный район Найт-Сити. Фото

Разработчики игры Cyberpunk 2077 поделились изображениями фешенебельного района Найт-Сити, раскрыв некоторые подробности.

«Многие считают, что Уэстбрук — лучшее место для жизни и развлечений в Найт-Сити. Если у вас есть эдди, вы сюда приезжаете, чтобы их потратить. А если нет? Что ж, тогда берёте кредит и представляете, что вы царь горы, пусть и всего на одну ночь», — отмечается в сообщении в официальном «твиттере» игры.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но релиз перенесли на 17 сентября, после чего стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и не хотят выпускать недоделанный продукт.