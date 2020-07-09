В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
В игре появился режим «доверия», который блокирует использование сторонних программ, взаимодействующих с игрой. По умолчанию игра будет запускаться именно в этом режиме. Пользователи смогут изменить этот параметр в настройках, однако это повлияет на «уровень доверия» (Trust score) игрока. На что влияет «уровень доверия», пока не сообщается.
Помимо этого, изменения также затронули сторонних разработчиков. Все взаимодействующие с игрой программы и файлы в формате DLL должны иметь цифровую подпись. Если эта подпись отсутствует, игрокам придётся установить соответствующую отметку insecure, с которой они не смогут присоединиться к серверам, защищённым VAC.
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