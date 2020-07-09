Источник: профессиональные игроки в Valorant получают более $ 5 тыс. в месяц

Профессиональные игроки в Valorant получают примерно $ 5000 в месяц, сообщает портал The Esports Observer.

По данным источника, в зависимости от региона коллективы, состоящие из пяти человек, получают от $ 15 тыс. до $ 25 тыс. в месяц. Сообщается, что некоторые игроки получают значительно больше этой суммы, однако конкретные киберспортсмены или коллективы не были названы.

Cоставы по дисциплине Valorant уже открыли G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, forZe, FaZe Clan, Team SoloMid и другие.

Valorant является первой игрой Riot Games в жанре шутера от первого лица. По задумке разработчиков, игра представляет собой противостояние двух команд, где каждый из игроков играет в роли «агентов», которые обладают уникальными навыками. В игре присутствует экономическая система для покупки способностей и оружия.