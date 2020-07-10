Valve разрабатывала Half-Life 3 и Left 4 Dead 3, но прекратила работу из-за сырого движка

В Steam вышла интерактивная книга журналиста Джоффа Кайли Half-Life: Alyx — Final Hours. В ней рассказывается о работе над серией игр Half-Life и деятельности Valve в целом.
В интерактивном проекте были названы восемь игр, над которыми работала Valve до выхода Half-Life: Alyx. В их число попали Half-Life 3 и Left 4 Dead 3.
Третья часть Half-Life разрабатывалась на движке Source 2 в 2013-2014 годах. При её создании разработчики вдохновлялись оригинальной Left 4 Dead. Им даже удалось отсканировать лицо Фрэнка Шелдона, внешность которого была использована для образа G-Man в Half-Life 2. В итоге работу над проектом остановили из-за сырости движка. По той же причине прекратилась работа над Left 4 Dead 3.
Half-Life: Alyx — Final Hours доступна в Steam за 259 рублей.
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