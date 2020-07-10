Игроки жалуются на новую систему защиты от читеров в CS:GO

Множество игроков недовольно новой системой защиты от читеров, введённой в Counter Strike: Global Offensive.

Напомним, недавно в игре появился режим «доверия», который блокирует использование сторонних программ, взаимодействующих с игрой. По умолчанию игра запускается именно в этом режиме. Для использования сторонних файлов придётся отключать режима «доверия», что влияет на систему подбора в матчмейкинге и блокирует доступ к серверам, защищённым VAC.

Пользователи жалуются на просевшую частоту кадров, а также постоянные фризы. Помимо этого, многие стримеры не могут запустить трансляции по CS:GO. Режим «доверия» блокирует программы для потокового вещания, и запустить трансляцию с захватом игры сейчас невозможно.

При этом некоторые пользователи проверили и убедились, что в новом режиме «доверия» по-прежнему можно использовать читы.