Источник: консоли Xbox One сняты с производства

Игровые консоли Microsoft Xbox One сняты с производства, сообщает пользователь Reddit bellis284, который представился сотрудником крупной американской торговой сети Target.
Позже информация была частично подтверждена американским интернет-ритейлером Amazon. На страницах Xbox One X и Xbox One S на сайте сервиса появились отметки «Снято с производства». В Microsoft эту информацию никак не прокомментировали.
В США Xbox One была выпущена 22 ноября 2013 года. Напомним, в конце 2020 года планирует выпустить консоль нового поколения Xbox Series X, а также, возможно, более дешёвую её версию — Xbox Series S, презентация которой может состояться в августе. На презентации Microsoft, которая состоится 23 июля, будут представлены игры для Xbox Series X от внутренних студий компании.
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