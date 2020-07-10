Опубликовано превью книги The World of Cyberpunk 2077 с лором игровой вселенной

Портал IGN опубликовал превью книги The World of Cyberpunk 2077.

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

192-страничная книга предоставит игрокам возможность ознакомиться с миром игры ещё до её релиза. В оформлении книги использовались не только концепт-арты, но и скриншоты самой игры, в том числе те, которые уже были опубликованы ранее. Судя по опубликованному превью, в ней также будет достаточно много текста. Книгу планируется выпустить уже 16 июля на Amazon в Великобритании, а 28 июля — в США. Со скидкой стандартное издание доступно для предзаказа за £ 29 ($ 36) стерлингов, а Deluxe — £ 74 ($ 90).

Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но релиз перенесли на 17 сентября, после чего стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года.