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Twitch: «Г» в аббревиатуре ЛГБТ – значит «Геймер»

Twitch: «Г» в аббревиатуре ЛГБТ – значит «Геймер»
Киберспорт / Другие игры 0

Стриминговая платформа Twitch на своей официальной странице в «Твиттере» разместила видео в поддержку членов ЛГБТ-сообщества. В создании ролика приняло участие несколько известных стримеров. Однако пользователей больше всего заинтересовала необычная расшифровка аббревиатуры ЛГБТ, предложенная создателями ролика: по их версии, буква «Г» означает «Геймер».

Аудитория не оценила альтернативную расшифровку Twitch и обрушилась на авторов с критикой. В компании не стали противоречить: удалили первоначальный вариант и перезалили ролик, но уже без спорного тезиса.

Это уже второй подобный случай за последнее время. Twitch уже пришлось удалить ролик в поддержку акции Black Lives Matter, так как авторов обвинили в том, что на видео снялось слишком много белокожих стримеров.

Twitch удалил видео в поддержку темнокожих после критики с их стороны
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