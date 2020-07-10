Twitch: «Г» в аббревиатуре ЛГБТ – значит «Геймер»

Стриминговая платформа Twitch на своей официальной странице в «Твиттере» разместила видео в поддержку членов ЛГБТ-сообщества. В создании ролика приняло участие несколько известных стримеров. Однако пользователей больше всего заинтересовала необычная расшифровка аббревиатуры ЛГБТ, предложенная создателями ролика: по их версии, буква «Г» означает «Геймер».
Аудитория не оценила альтернативную расшифровку Twitch и обрушилась на авторов с критикой. В компании не стали противоречить: удалили первоначальный вариант и перезалили ролик, но уже без спорного тезиса.
Это уже второй подобный случай за последнее время. Twitch уже пришлось удалить ролик в поддержку акции Black Lives Matter, так как авторов обвинили в том, что на видео снялось слишком много белокожих стримеров.
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