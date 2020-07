Россиянин впал в депрессию из-за The Last of Us 2 и намерен судиться с её авторами

Юрист Андрей Тугарин на своей странице в «Фейсбуке» рассказал уникальную историю. К нему обратился 21-летний геймер, который впал в депрессию после прохождения The Last of Us: Part 2.

«Игры сегодняшних дней уже далеко не просты и могут сильно задеть любого, как оказалось. Ситуация коротко: нашумевший хит для «плойки» The Last of Us 2 довёл человека до крайностей. Я решил отстоять интересы клиента N и привлечь к ситуации внимание общественности. Уверен, объединив усилия с пострадавшими, мы получим результат в суде», — написал Тугарин.

В обращении к юристу геймер рассказывает об эмоциональных травмах, нанесённых ему новым проектом студии Naughty Dog. После The Last of Us 2 он перестал поддерживать отношения с людьми и не хочет покидать квартиру. Игру он называет не иначе как «преступление против психики», «издевательство над эмоциями человека и над человечностью вообще».

Психиатр поставил молодому человеку предварительный диагноз — посттравматическое стрессовое расстройство. Молодой человек убежден, что его «состояние напрямую связано с игрой».

Геймер хочет добиться от разработчиков возмещения морального вреда и настаивает, чтобы в игре был поднят возрастной ценз, исправлены самые жёсткие части сценария.

Тугарин уверен, что результат в суде возможно получить, если подать коллективный иск от имени всех игроков, которые считают себя пострадавшими от The Last of Us 2.