Философский факультет МГУ начал сотрудничество с компанией Epic Games

Философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и компания Epic Games пришли к принципиальному согласию о разработке и реализации программы партнёрства и сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.
Программа сотрудничества разделена на несколько направлений и рассчитана на полное развёртывание в течение нескольких лет, предполагается полноценное партнёрство в научной сфере, образовательной и в сфере деловых проектов.
Обе стороны намерены использовать сотрудничество с целью создания платформы для диалога между академическим, научным и отраслевым технологическим сообществом с целью роста и развития индустрии образовательных, познавательных (развивающих) и развлекательных компьютерных и видеоигр в РФ, формирования межиндустриального и трансдисциплинарного дискурса и разработки тестовых и прикладных методологий и сценариев.
Epic Games — международная компания, занимающаяся созданием и изданием игр, а также лицензированием технологий сторонним производителям. В активе компании такие игры как Fortnite, Unreal, Gears of War, Shadow Complex и Infinity Blade.
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