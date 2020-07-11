Сообщество CS:GO и про-игроки раскритиковали нож за гомофобное название

Во время одного из азиатских турниров сообщество игры заметило, что игрок китайской команды Invictus под никнеймом DeStRoYeR назвал свой нож LGBT Slayer. Публика, игроки и комментаторы раскритиковали китайца за этот поступок.

Американский комментатор Джейсон Jkaplan Каплан так прокомментировал инцидент: «Я видел несколько отвратительных имён для скинов в CS:GO, но DeStRoYeR затмил их всех. Какого чёрта ты назвал свой нож ЛГБТ-убийцей?», — написал комментатор на своей странице в «Твиттере».

Фото: Dexerto

Спустя некоторое время Джейсон добавил ещё одно сообщение: «Мне сказали, что это был заимствованный скин, и он больше не будет использоваться игроком. Будучи профессиональным игроком, вы должны придерживаться правил и не допускать, чтобы такое происходило».

Благодаря широкой огласке, проблема была быстро решена: киберспортсмен извинился за инцидент и пообещал больше не использовать скин с этим названием.